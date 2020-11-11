Barbaros Hayrettin Mahallesinin de altyapısı yenileniyor - Son Dakika

ASKİM ekipleri, Barbaros Hayrettin Mahallesinde altyapı yenileme çalışmasını sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, kış aylarında yoğun yağışlardan dolayı problem oluşan Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde altyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN