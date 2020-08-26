Adıyaman'da ayçiçeği hasadı yapıldı - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ayçiçeği hasadı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, Çelik ve Kösüklü köyü ile Balkar beldesinde yoğun olarak ayçiçeği hasadının yapıldığını belirterek, ilçede dekara ortalama 80-180 kilogram arasında olduğunu söyledi.

Bu yıl da kuşların (serçe) verdiği zarardan dolayı verimde yüzde 30 düşüş yaşandığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığınca yüzde 75 hibe ile çiftçiye verilen tohum nedeniyle ekim alanı 3 bin 480 dekara ulaşmış ve geçen yıla oranla yüzde 130 artış göstermiştir. Gerek ekim alanlarının artması ve gerekse dağıtılan tohum çeşidinden üretilen ayçiçeğinin baş kısmının aşırı eğik olması, muhtemel kuş kaynaklı zararları yüzde 50 civarında azaltmıştır."