Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı

03.01.2026 14:00
Kahta'da husumetli iki kişi arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı, şüpheli yakalandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde husumetli olduğu öğrenilen şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Kahta Adevye Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Mehmet D. ile Mustafa A. karşılaştı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Mustafa A., yanında bulundurduğu bıçakla Mehmet D.'yi ensesinden ve göğsünden yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Kahta Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli Mustafa A., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

