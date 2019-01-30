Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Ev Yangını

Adıyaman'da Ev Yangını

1 saat önce

Adıyaman'da çıkan ev yangınında hasar meydana geldi.

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Adıyaman'da çıkan ev yangınında hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'deki bir sokakta bulunan Ali Coşkun'a ait üç katlı evin son katında sobadan sıçrayan kıvılcım sonucu yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, evde hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:21 Kaynak: AA

Ali Coşkun, Yeni Mahalle, Adıyaman, Güncel
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