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Adıyaman'da ev yangını

54 dakika önce

Adıyaman'da ev yangınıAdıyaman'da, tek katlı evde çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.

Adıyaman'da ev yangını

Adıyaman'da, tek katlı evde çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.

Yangın öğleden sonra Kayalık Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde çıktı. Mehmet Durmuş'a ait olan evin mutfak kısmında bilinmeyen bir neden dolayı çıkan yangın, komşuların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürldü. Yaralananın olmadığı yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Adıyaman'da ev yangını

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:16 Kaynak: DHA
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