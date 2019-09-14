Adıyaman'da ev yangını

Adıyaman'da, tek katlı evde çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.

Yangın öğleden sonra Kayalık Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde çıktı. Mehmet Durmuş'a ait olan evin mutfak kısmında bilinmeyen bir neden dolayı çıkan yangın, komşuların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürldü. Yaralananın olmadığı yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.