Adıyaman'da fidan dikimleri devam ediyor - Son Dakika

Adıyaman'da fidan dikimleri devam ediyor

16.11.2020 16:58
Adıyaman'da fidan dikimleri devam ediyor, System.String[]

Geleceğe Nefes Ol Projesi kapsamında Adıyaman (KYK) Yurt Müdürlüğü bahçesine bin adet fidan dikimi yapıldı.

Geleceğe Nefes Ol Projesi kapsamında Adıyaman (KYK) Yurt Müdürlüğü bahçesine bin adet fidan dikimi yapıldı.

Adıyaman Yurt Müdürlüğü bahçesine bin adet fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Geleceğe Nefes Ol kampanyası kapsamında kurum personelleriyle beraber daha yeşil bir Türkiye için fidanları toprakla buluşturduklarını söyledi.

Müdür Keleş, "Gelecek nesillere sağlıklı, temiz ve yaşanılabilir bir Adıyaman bırakmak amacıyla çocuklarımıza da ağaç ve doğa sevgisi kazandırmak amacıyla hep birlikte binlerce fidanı toprakla buluşturduk. Amacımız gençlere ve öğrencilerimize farkındalık oluşturmak ve onlarla birlikte bu projeyi sürekli aktif hale getirmek" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman'da fidan dikimleri devam ediyor
Adıyaman'da fidan dikimleri devam ediyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da fidan dikimleri devam ediyor - Son Dakika


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