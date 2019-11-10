Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da freni tutmayan otomobil devrildi: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da freni tutmayan otomobil devrildi: 6 yaralı

Adıyaman'da freni tutmayan otomobil devrildi: 6 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'da freni tutmayan otomobil devrildi: 6 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.


Ailesiyle beraber güneşin batışını izlemek için Nemrut Dağı'na giden Mehmet Doğan'ın idaresindeki 02 KA 477 plakalı otomobil, dönüşte Arsemia Antik Kenti civarında aracın freninin tutmaması sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve araçta bulunan Sevgi (35), Mahmut (33), Busenur (14), Beyzanur (3) ve bir yaşındaki Halil Doğan yaralandı.


Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:48 Kaynak: AA
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