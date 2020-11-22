Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen "Gençler Kılıç Açık Turnuvası" tamamlandı.
Gölbaşı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününde "Genç Erkek Kılıç Müsabakası" yapıldı.
26 sporcunun katıldığı turnuvada, Samsun Eskrim Kulübünden Tunahan Çelebi altın, ICT Spor Kulübünden Mehmet Erdem Durul gümüş, Olympia Eskrim Kulübünden Bertuğ Cimo ve Adıyaman Eskrim Spor Kulübünden Tuna Adıyaman bronz madalya elde etti.
Başarılı sporculara madalyalarını, Türkiye Eskrim Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sayım Başaçık verdi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Adıyaman'da 'Gençler Kılıç Açık Turnuvası' sona erdi - Son Dakika Spor