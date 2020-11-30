Mehmetçik dualarla El Bab'a uğurlandı - Son Dakika

Adıyaman'da görevli Mehmetçik, bölgede personel değişimi için Suriye'nin El Bab kentine uğurlandı.

Suriye'nin El Bab bölgesinde görevli bulunan birlikleri değiştirmek üzere görevlendirilen Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli Mehmetçik için tören düzenlendi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, törende, kan ve gözyaşının sel olduğu coğrafyaya 241 kahramanını gözlerinde azim ve cesaretle gönderdiklerini söyledi.

Çuhadar, "Kahramanlarımız inşallah 6 ay sonra vazifesini hakkıyla yerine getirmiş bir birlik olarak sizleri yine burada coşkuyla karşılayacağız. Duruşunuz zalime korku, mazluma umut olacaktır." dedi.

İl jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ise "Suriye'de iç savaştan doğan boşluktan yararlanan terör örgütleri ve iş birlikçileri sınır güvenliğimiz için tehlike oluşturmakta aynı zamanda bulundukları topraklardaki kardeşlerimize zulüm etmektedirler. Komandolarımız sizler orada yapılan bu zulmü önlemek ve ülkemizin bekasını sağlamak için görevlendirildiniz." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın yaptığı duanın ardından aileleriyle vedalaşan Mehmetçik, otobüslerle bölgeye hareket etti.