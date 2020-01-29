Adıyaman'da hasar oluşan Arsemia Ören Yeri ziyaretçilere kapatıldı - Son Dakika

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Adıyaman'da hasar oluşan Arsemia Ören Yeri ziyaretçilere kapatıldı
6 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı Milli Parkı'nda bulunan Arsemia Ören Yeri, oluşan çatlaklar ve kütle kayması nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:52 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı Milli Parkı'nda bulunan Arsemia Ören Yeri, oluşan çatlaklar ve kütle kayması nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.
Müze Müdürlüğü yetkilileri, antik çağda Orta Anadolu'nun güneyindeki Ermeni Helenistik dönem krallıklarından Kommagene Krallığı'nın bulunduğu, eski Kahta Kalesi karşısındaki ören yerinde inceleme yaptı.
Ekipler, çatlaklar oluşan ve kütle kayması bulunan alanı güvenlik şeridiyle çevirip ziyaretçilere kapattı. Bölgeye "Bu alana geçmek tehlikeli ve yasaktır" yazılı tabela konuldu.
Ören yerinin, gerekli çalışmaların yapılmasının ardından tekrar ziyarete açılacağı öğrenildi.
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