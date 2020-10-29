Adıyaman'da incir çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir depoda kuru incir çalan 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri merkez Çobanlı Mahallesi küme evlerde bir ambarda bir ton kuru incir çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler çalışmaları sonucu A.E. (20) ile B.Y.'yi çaldıkları malzemelerle (22) suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan çalınan incirler sahibine teslim edildi.