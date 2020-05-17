Adıyaman'da kafeterya küle döndü - Son Dakika

Olay, sabah erken saatlerde Kahta'de 5 kilometre mesafedeki Karakuş Tepesinde bulunan kafeteryada meydana geldi. Nevzat Doğan 'a ait ahşap kafede yangın çıktığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye erlerinin bir saat süren çalışmasıyla söndürülen yangının ardından kafe küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis kundaklama ihtimali üzerinde de duruyor.

ADIYAMAN'ın Kahta İlçesinde, kornovirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan bir kafeterya çıkan yangında küle dönerken, polis kundaklama ihtimali üzerinde duruyor.

Adıyaman 'da kafeterya küle döndü

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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