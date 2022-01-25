Adıyaman'da kar nedeniyle 562 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Adıyaman'da kar nedeniyle 562 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalar sürüyor.

Kar nedeniyle Adıyaman merkezde 115, Besni'de 84, Çelikhan'da 48, Gerger'de 127, Gölbaşı'nda 24, Kahta'da 86, Samsat'ta 8, Sincik'te 67, Tut'ta 3 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, çok geniş bir yol ağına sahip olduklarını, il genelinde çok sayıda araç ile köy ve mezra yollarını açma çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.