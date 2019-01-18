Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi
37 dakika önce
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve 4 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.
Adıyaman
'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve 4 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Büklüm köyünde yaşayan Abuzer (50) ve Dursune Çelebi
(48) çifti ile çocukları Tuğba (26), Tuğçe (17) Zeynep (12) ve Yüsra Çelebi (7) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:08 Kaynak: AA
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