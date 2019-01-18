Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

37 dakika önce

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve 4 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve 4 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.


Alınan bilgiye göre, merkez Büklüm köyünde yaşayan Abuzer (50) ve Dursune Çelebi (48) çifti ile çocukları Tuğba (26), Tuğçe (17) Zeynep (12) ve Yüsra Çelebi (7) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:08 Kaynak: AA

Çelebi, Anne, Adıyaman, Güncel
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