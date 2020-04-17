Adıyaman'da komşuların kavgası: 9 yaralı, 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da komşuların kavgası: 9 yaralı, 7 gözaltı - Son Dakika

Adıyaman'da komşuların kavgası: 9 yaralı, 7 gözaltı

6 saat önce

Adıyaman'da komşuların kavgası: 9 yaralı, 7 gözaltıADIYAMAN'da iki aile arasında büyükbaş hayvanın tarlaya girmesi nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da komşuların kavgası: 9 yaralı, 7 gözaltı

ADIYAMAN'da iki aile arasında büyükbaş hayvanın tarlaya girmesi nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, merkeze bağlı Gümüşkaya köyünde meydana geldi. İlhan ailesinin büyükbaş hayvanı, komşu Konutçu ailesinin tarlasına girerek, ürünleri yedi. İki aile arasında bu nedenle başlayan tartışma, kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 9 kişi, sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ise kavgaya karıştıkları belirlenen 7 kişiyi gözaltına aldı. Taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.

Adıyaman'da komşuların kavgası: 9 yaralı, 7 gözaltı

Jandarma, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 10:51 Kaynak: DHA

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