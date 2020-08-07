Adıyaman'da motosiklet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da motosiklet devrildi: 2 yaralı

Adıyaman'da, kontrolden çıkarak devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Nazif Gürbüz'ün kullandığı 02 LF 336 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile arkasında oturan Rüstem Gürbüz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.