Adıyaman'da polis ekipleri ormanlık alanlarda denetim yaptı

Adıyaman'da polis ekipleri ormanlık alanları girişinde denetim yaparak yangın tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kentte Karadağ Ormanlık alanı bölgesinde denetim yaptı.
Piknikçilerin yangın riskine karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıldığı uygulamada, bölgede herhangi bir duman görülmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması istendi.
Emniyet yetkilileri, bölgedeki kontrollerin sıklıkla devam edeceğini bildirdi.
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