Adıyaman'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman
'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi Atatürk Bulvarı
İl Emniyet Müdürlüğü yakınında bir iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden Mehmet Ö. ile Hacı Yakup Güllüoğlu
(42) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ö, pompalı tüfekle Güllüoğlu'nu sol omzundan yaraladı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Olay yerinde pompalı tüfek ve tüfeğe ait iki boş fişek ele geçirildi.