Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi Atatürk Bulvarı İl Emniyet Müdürlüğü yakınında bir iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden Mehmet Ö. ile Hacı Yakup Güllüoğlu (42) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ö, pompalı tüfekle Güllüoğlu'nu sol omzundan yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay yerinde pompalı tüfek ve tüfeğe ait iki boş fişek ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:35 Kaynak: AA

Turgut reis Mahallesi, Güllüoğlu, Adıyaman, Güncel
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