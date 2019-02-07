Adıyaman'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
48 dakika önce
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Mehmet Murat İrmikçi yaralandı.
ADIYAMAN'ın Besni
ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Mehmet Murat
İrmikçi yaralandı.
Kaza Besni- Adıyaman
karayolunda meydana geldi. Mehmet Murat İrmikçi yönetimindeki 34 HK 7768 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü İrmikçi yaralanırken, araç ise kullanılamaz hale geldi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı İrmikçi'yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan İrmikçi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
kazaya ilgili soruşturma başlattı.
- Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:30 Kaynak: DHA
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