Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da babasını öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis - Son Dakika

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