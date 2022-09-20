Adıyaman'da babasını öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis - Son Dakika
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Adıyaman'da babasını öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis

20.09.2022 11:42
Adıyaman'da babasını öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis

Adıyaman'da tartıştığı babasını tabancayla öldüren sanık, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adıyaman'da tartıştığı babasını tabancayla öldüren sanık, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Dilan Buğdaci, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, son savunmaların ardından kararını açıkladı.

Heyet, tutuklu sanığa "üst akrabayı kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

12 Mart 2020'de Yeşilyurt Mahallesi'nde Dilan Buğdaci, tartıştığı babası Yusuf Buğdaci'yi tabancayla evde vurarak öldürmüştü.

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Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da babasını öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da babasını öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis - Son Dakika
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