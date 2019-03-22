Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

15 dakika önce

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suat Erbil idaresindeki 02 HL 231 plakalı otomobil, Hamza Kaya idaresindeki plakasız motosiklet ile Yavuz Selim Mahallesi Müftülük Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücü Kaya ile motosiklette bulunan Mahmut Alevli yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:40 Kaynak: AA

Hamza Kaya, Erbil, Adıyaman, Güncel
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