Adıyaman'da traktör devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da devrilen traktörün altında kalan 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahmut Acar idaresindeki 02 AAR 514 plakalı traktör, Adıyaman- Çelikhan kara yolunun 5'inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü Acar ile eşi Remziye ve kızı Songül Acar yaralandı.
İtfaiye ekipleri traktör altında yaralıları yarım saatlik çalışmanın ardından sağlık görevlilerine teslim etti.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.