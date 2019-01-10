Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Uyuşturucuya 2 Tutuklama

Adıyaman'da Uyuşturucuya 2 Tutuklama

20 dakika önce

ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda 2 kilo 325 gram esrar ile yakalanan 2 kişi, tutuklandı.

Adıyaman'da Uyuşturucuya 2 Tutuklama, System.String[]
ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda 2 kilo 325 gram esrar ile yakalanan 2 kişi, tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen G.A. ve M.S.M.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 2 kilo 325 gram kubar esrar ele geçirildi. Polis, ele geçirilen esrara el koydu. Sorgunun ardından adliyeye sevk edilen G.A. ve M.S.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:10 Kaynak: DHA

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