Adıyaman genelinde 175 bin fidan dikimi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' fidan dikim kampanyası kapsamında Adıyaman genelinde 175 bin fidan toprakla buluştu.

Toptape köyünde gerçekleştirilen fidan dikimi programına, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Özel İdare Sekreteri Sami Işık, Adıyaman Orman İşletme Müdürü Yusuf Turan, kurum müdürleri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez törende yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman merkezinde ve ilçelerinde de fidan dikimi yaptıklarını ifade ederek şunları söyledi

Bugün Türkiye'nin her yerinde fidan dikimi yapılıyor. 11 Kasım itibari ile 11 milyon fidan toprakla buluşturuldu. İlimizde ise 27 lokasyonda bugün itibari ile 175 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Tabi 11 milyon fidanı bütün vatandaşlarımız sahiplendi. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi olduğu için fidan sayısına ek yapıldı. Hafta içi Türkiye genelinde de 9 milyon Adıyaman'da da 82 bin fidan toprakla buluşacak. Yani toplamda 20 milyon fidan bu hafta içerisinde toprakla buluşmuş olacak. Tabi kampanyamız geleceğe nefes yani bunun anlamı gelecek kuşaklara daha yeşil, daha yaşanabilir bir ülke bırakmak elbette bugünün esas amacı bu fidanları toprakla buluşturmak. Ama esas önemlisi, başta gençlerimiz olmak üzere bütün halkımıza ağacı, ormanı yeşili sevdirmek.

Konuşmaların ardından Adıyaman genelinde belirlenen alanlara öğrenciler ve vatandaşlar tarafından fidan dikimi yapıldı.