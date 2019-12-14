Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Atasoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Atasoy, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Atasoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Atasoy, AA'nın

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

"Yılın Fotoğrafları" hakkında bilgi alan Atasoy, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" fotoğrafını oylayan Atasoy, sporda da yine Şebnem Coşkun'a ait " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Albay Ercan Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu söyledi.

Oylama yaparken fotoğrafları tek tek incelediğini ifade eden Atasoy, "Bu yarışma, bütün muhabirlere örnek olacak bir çalışma. Emeği geçen tüm muhabirlerin eline sağlık." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:02 Kaynak: AA
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