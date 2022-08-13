Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir evde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, adrese düzenlediği operasyonda 10 hint kenevir bitkisi, 6,59 gram esrar, 148 gram kurutulmuş kenevir ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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