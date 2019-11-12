Adıyaman Üniversitesinde akademik yıl açılış töreni düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni, Ekonomiden Sorumlu Devlet Eski Bakanı Prof. Dr. Nazım Ekren ve Uluslararası Fon Yöneticisi Atilla Kurama'nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.



Rektörlük Konferans Salonu'ndaki törene Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Üniversite Genel Sekreteri Esin Karayılan, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Sayad Kocahan, Doç. Dr. Hakan Bucak, Doç. Dr. Aykut Dündar, kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim üyeleri Doç. Dr. Barış Toptaş ve Dr. Öğr. Üyesi Selin Oyan tarafından hazırlanan piyano ve yan flüt düeti ile devam etti.



2019-2020 Akademik yıl açılış konuşmasını yapan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, "Bugün ülkemizin içinde bulunduğu, başta ekonomi olmak üzere, pek çok sorunun temelinde eğitimsizlik yatmaktadır. Unutmayalım ki akıl ve bilimin olduğu yerde çözüm de vardır. Kuşkusuz bu yolda en önemli görev üniversitelerimize düşmektedir. Günümüzde kaliteli eğitimin ve kaliteli araştırmanın maliyeti çok yüksektir. Maalesef devlet üniversiteleri artan harcamalarının önemli bir bölümünü hala kamu kaynaklarından karşılamaktadır. Toplumlardaki gelişmenin temelinde iyi eğitilmiş kişilerin öncülüğünde gerçekleşmiş cesaretli ve kararlı atılım hamleleri yer almaktadır. Sizler de gelişen teknolojiye ayak uydurabilmeniz, bilgi ve becerilerinizi yeni nesillere aktarabilmeniz için Adıyaman Üniversitesinin bir mensubu olarak olağanüstü çaba sarf etmelisiniz" dedi.



Adıyaman Üniversitesinin URAP raporlarına göre üzücü bir konumda olduğunu belirten Rektör Turgut, "Bir diğer husus ise, URAP (Univercity Ranking by Akademic Performance) verilerine göre üniversitemizin durumunun iç açıcı olmadığıdır. Bunu sizlerle paylaşmak isterim. Üzülerek bildirmek isterim ki Adıyaman Üniversitesi devlet üniversiteleri sıralamasında 2013 yılında 38. sırada iken 2019 yılında 70. sıraya, 2000 yılından itibaren kurulan üniversiteler sıralamasında 2013 yılında 4. sırada iken 2019 yılında 24. sıraya, tıp fakültesi olan üniversiteler sıralamasında ise 2013 yılında 35. sırada iken 2019 yılında 60. sıraya gerilemiştir. Bu tablonun geriye döndürülmesi tamamen öğretim üyelerinin gayretleri ile olacaktır. Buna olan inancımız tamdır. Zira huzurun olduğu yerde başarının da olacağı düşüncesindeyim. Biliyorsunuz Adıyaman, huzurun başkentidir. Adıyaman Üniversitesinde huzurun tesisi için elimden gelen her şeyi yapmaya hazirunun önünde söz veriyorum" şeklinde konuştu.



Adıyaman Üniversitesinde gerçekleştirilen çalışma ve gelişmelerden de bahseden Rektör Turgut, "Öncelikle üniversitemizin kütüphanesi başta olmak üzere bütün sosyal alanları halkımızın hizmetine açıldı. Hasancık köyünde üniversitemize ait çiftlikte GAP ile ortak proje çerçevesinde tıbbi ve aromatik bitkiler ekimini, göreve geldikten sadece 4 gün sonra başlattık. Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü ve üniversitemizin imzaladığı protokol kapsamında bilim şenlikleri etkinliği düzenledik. Turkcell ile Üniversitemiz arasında sosyal sorumluluk projesi kapsamında imzalanan protokol ile yerleşkemizdeki açık alanlarda ücretsiz, kablosuz internet erişimi öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Yeni nesil akıllı kimlik kartları faaliyete geçti. Giriş nizamiyelerine, kendi yerli yazılımımızı kullanarak, yüz tanıma sistemi getirdik. Üniversitemizde medya okuryazarlığı forumu düzenlendi. Teknofest yarışmalarında yerli üretimimiz olan Cendere adlı aracımız yarışmaya katılan 81 araç arasında 15. olarak finale kalma başarısı gösterdi. İlimizdeki potansiyeli ortaya çıkaracağını düşündüğümüz tarımsal projeler başlattık. Tıp Fakültesinde eğitim gören öğrenciler, eğitim görecek yer konusunda ciddi sıkıntı yaşıyorlardı. Bu öğrencilerimizi geçici olarak İslami ilimler fakültesi binasına taşıdık. Şu anda İslami ilimler fakültesi öğrencilerimizle aynı binada eğitimlerine devam etmekteler. Tıp fakültemiz geçen sene ilk mezunlarını, ilk meyvelerini verdi. Öğrencilerimizi güzel ülkemizin dört bir yanına halkımıza şifa sunmak üzere gönderdik" ifadelerini kullandı.



Törene konuşmacı olarak katılan Uluslararası Fon Yöneticisi Kurama ise Neo-liberal politikaların dünya üzerindeki olumsuz etkilerinin görülmeye devam ettiğini belirterek, globalleşmenin dünyadaki gelir dağılımını bozduğunun altını çizdi.



Ekonomiden Sorumlu Devlet Eski Bakanı Prof. Dr. Ekren ise konuşmasında, kaliteli farklılık kazandıran üniversite yapısı ve özelliklerinden bahsetti.



Ekren, geleceğin üniversitesi olabilmek için yayın, doküman, eğitim-öğretim metodu, ekip çalışması, ödül sistemi, işbirliği ve iyileştirmenin öneminin yadsınamaz olduğunu vurguladı.



2019-2020 Akademik yıl açılış töreninin ardından, Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Eğitim binasının ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Adıyaman Üniversitesi Semt Polikliniğinin açılışları yapıldı. Semt polikliniğinin, dahiliye, çocuk hastalıkları, K.B.B, aile hekimliği, psikiyatri ve diş hekimliği olmak üzere altı alanda hizmet öğrencilerine, çalışanlara ve halka hizmet verecek.



Etkinlikler, açılışların akabinde gerçekleştirilen kokteyl programı ile son buldu. - ADIYAMAN