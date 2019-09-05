Son Dakika Haberleri: Adıyamanlı judocular Sinop'tan başarıyla döndü
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Adıyamanlı judocular Sinop'tan başarıyla döndü

2 saat önce

31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Sinop'ta yapılan Kuşak Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Adıyamanlı judocular 1 birincilik, 4 ikincilik alarak Adıyaman'a döndü.

Adıyamanlı judocular Sinop'tan başarıyla döndü, System.String[]

31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Sinop'ta yapılan Kuşak Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Adıyamanlı judocular 1 birincilik, 4 ikincilik alarak Adıyaman'a döndü.


Özverili çalışmaları sayesinde birçok branşta başarıların arka arkaya geldiğini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Bünyemizde bulunan spor branşlarına her geçen gün yoğun ilgi var. Branşlarında deneyimli antrenörlerimiz nezaretinde yıl boyu sporcularımız antrenmanlarını yapmakta faaliyet gösterdikleri federasyonların programları dahilinde ise müsabakalara çıkmaktalar. Son olarak 31 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında Sinop ilimizde düzenlenen Kuşak güreşi yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilimizi temsilen katılan 5 sporcumuzdan 60 kilogram da Erkan Efe Dağdeviren Türkiye 1. olurken 60 kilogramda Turgut Kutay Harıkçı, 42 kilogramda Muharrem Ertem, 36 kilogramda Kardelen Aslan ve 40 kilogramda Deniz Yıldız sıkletlerinde Türkiye 2. oldu.


Kardeşlerimizi tebrik ediyorum, onları müsabakalara hazırlayan antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Öncelikle hedefimiz Türkiye birincisi olan sporcu sayımızı artırmak ve ardından sporcularımızı milli takımlara göndermektir. Bu vesileyle Sinop ilinde ilimizi başarılı bir şekilde temsil eden sporcu kardeşlerimize ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Türkiye, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:12 Kaynak: İHA
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