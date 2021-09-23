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Adliye idari işler müdürünün foyası ortaya çıktı! 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp satmış - Son Dakika

Adliye idari işler müdürünün foyası ortaya çıktı! 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp satmış

23.09.2021 18:02

Van'ın Erciş Adliyesi'nde İdari İşler Müdürü olarak görev yapan, 2017 yılında 'zimmet' suçundan cezalandırılıp uzaklaştırma alan, daha sonra tekrar göreve dönen Metin Zeytun'un adli emanetteki uyuşturucuları sattığı ortaya çıktı. Zeytun'la birlikte yargılanan adliyede çaycılık yapan Metin Demez ise, "Bu şahıs 2011 yılından beri adliyeden 4 tona yakın uyuşturucu çıkarttı" dedi.

Erciş Adliyesi İdari İşler Müdürü Metin Zeytun'un adli emanetteki uyuşturucuları sattığı, polisin 20 Nisan 2019'da yaptığı bir operasyonda ortaya çıktı. Zeytun, 16 kilo uyuşturucuyu satmaya götürürken, polisin düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

ZİMMETİNE PARA GEÇİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine soruşturma başlatılıp, kapsamı genişletilince Zeytun'un adli emanet bürosuna teslim edilen malzemeleri yıllardır sattığını, ayrıca savcılara sahte evrak imzalatarak adliyenin hesabındaki paraları da zimmetine geçirdiği tespit edildi. Zeytun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, soruşturmayı tamamlayan Erciş Cumhuriyet Savcılığı ise hakkında 6 iddianame hazırladı. İddianamede, Zeytun ve yardım ettiği belirtilen Metin Demez, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'zimmet' ve 'kamu görevlisinin resmi bölgede sahteciliği' suçlarından 30 yıla kadar hapis cezası istendi. Bir kişi ise aranıyor.

"BAHİS OYNUYORDUM"

Erciş Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, bugüne kadar 7 kez hakim karşısına çıkan Zeytun, duruşmada yaptığı savunmasında, 2005 yılından beri Erciş Adliyesi'nden 15 kez uyuşturucu çıkarıp sattığını itiraf etti. Zeytun, "Ben adliyenin hesabından genelde param olmadığında internet bankacılığı yetkim olduğundan kendime para aktarıyordum. Daha sonra bu paralarla bahis oynuyordum. Başsavcılara paranın maliyeye yatması için çekilmesi gerektiğini söyleyerek yazıları imzalatıyordum. Başsavcılar paraların maliyeye yatırdığımı düşündüğünden bana hiç bunları sormadı. Sözleşmeli personellerin maaşını hesaba yatırdıktan sonra ihtiyacım olduğu için kendi hesabıma aktarıp kullandım. Bu parayı da bahis için kullandım" diye konuştu.

"4 TON UYUŞTURUCU ÇIKARTTI"

Tutuklu yargılanan 2 sanıktan biri olan ve adliyede çaycılık yapan Metin Demez ise yaptığı savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Zeytun'un emrinde çalışan, başında 3 amir bulunan biri olduğunu ifade eden Demez, "Bize her türlü işi yaptırıyorlardı. Ben Metin Zeytun'un arabadaki torbaları, emanette bulunan uyuşturucularla değiştirdiğini bilmiyordum. Bu şahıs, 2011 yılından beri adliyeden 4 tona yakın uyuşturucu çıkarttı. Bunu yaparak para kazandı" dedi.

ZİMMET SUÇUNDAN CEZA ALIP GÖREVE DÖNMÜŞ

Zeytun'un, 2017 yılında 'zimmet' suçunu işlediği gerekçesiyle 11 ay 3 gün hapis cezası aldığı da kaydedildi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle de Zeytun, İdari İşler Müdürü görevine geri döndü. Zeytun'un avukatı Cihad Sargut, müvekkili Zeytun'un hata yaptığını kabul ettiğini ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak adına samimi bir şekilde bildiği her şeyi anlattığını söyledi. Adli emanette kayıp eşyaların olduğunu, müvekkilinin de ne kadarına bulaştığını, ne kadarını çıkardığını açık şekilde izah ettiğini ancak mevcut eksiklikle, müvekkilin izah ettiği eksiklik arasında fark bulunduğunu belirten Avukat Sargut şöyle konuştu:

"2019 yılında Erciş Adliyesi'nde yapılan operasyon üzerine, müvekkilim Metin Zeytun gözaltına alındı. Bu operasyon kapsamında adli emanet bürosunda kayıp eşyalara ilişkin bir soruşturma yürütüldü. Bugün itibarıyla yargılaması halen devam etmektedir. Sanık Metin Zeytun müdafi olarak benim dikkat çekmek istediğim nokta şudur; adliyede emanet memurluğunda kayıp eşyalar var, bunlar ne zaman ve hangi suretle çıktı. Müvekkil bu olaya ilişkin etkin pişmanlık kapsamında samimi beyanda bulundu. Ne kadarına bulaştığını, ne kadarını çıkardığını açık bir şekilde izah etti. Ama mevcut eksiklikle, müvekkilin izah ettiği eksiklik arasında büyük bir fark var. Herkes bu noktaya odaklanmıştı, haber yapılıyor, 'adli emanette 4 ton uyuşturucu yok'. Bütün eşyalar çıkartılmış, ama şuna dikkat etmiyor, bu 4 ton uyuşturucu hangi sürede çıkarıldı, bu süre içinde yapılan denetimlerde Cumhuriyet Savcıları görevinin gereğini ne kadar yaptı? Biz buna dikkat çekmek istiyoruz, bu savcıların görevini ne kadar yaptığı ve denetimleri ne şekilde gerçekleştirdiği. Çünkü bu müvekkille ilgili daha önce yapılan bir yargılama vardı. Zimmet, müvekkil buradan 11 ay gibi bir ceza aldı, HGB kapsamında tekrar görevine geri döndü ve bu olaydan sonra uyuşturucu madde olayı gerçekleşti. Bu süre zarfında madde madde sayım yapıldı ve herhangi bir eksiklik tespit edilmedi. Daha sonraki sayımlarda müvekkil başarı belgesi aldı. Biz şuna dikkat çekmek istiyoruz, denetimlerde rol alan savcıların görevini neden yapmadığı? Bizce savcılar hakkında da etkin bir soruşturma yapılmalıdır."

"MÜVEKKİLİN DIŞINDA GELİŞEN BAZI OLAYLAR VAR"

Zeytun'un 15 defaya yakın emanetten uyuşturucu madde çıkardığını kabule ettiğini de belirten Sargut, "Bunun miktarının da maksimum 70 kilo civarında olabileceğini beyan ediyor. Ama yapılan sayımda bunun 3 bin 960 kilogram eroinin yerinde olmadığı tespit ediliyor. Yargılamanın seyrini özetleyecek olursak, müvekkil beyanda bulundu, Halit Tekçe ile ilgili yakalama emri devam ediyor, Halit Tekçe'nin yakalama emri infaz edilemediği için yanlış hatırlamıyorsam hakkında güvence belgesi verildi. Güvence belgesi kapsamında gelip beyanda bulunursa, kanaatimizce olay daha iyi aydınlanacaktır. Son celse itibarıyla Hakan Gümüştaş tahliye edildi. Şu an dosya kapsamında 2 sanık Metin Zeytun ve Metin Demez tutuklu. Müvekkilim ise isnat edilen bir kısım suçlamaları kabul edip bunun nasıl gerçekleştiğini anlattı ancak, müvekkilin dışında da gelişen bazı olaylar var ve müvekkil bunlardan haberdar değil" dedi.

Adliye idari işler müdürünün foyası ortaya çıktı! 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp satmış

Cumhuriyet, Uyuşturucu, Bahis, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adliye idari işler müdürünün foyası ortaya çıktı! 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp satmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adliye idari işler müdürünün foyası ortaya çıktı! 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp satmış - Son Dakika
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