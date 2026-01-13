Adliyede Silahlı Saldırı: Savcı Hakimi Yaraladı

Haber: Çağatan AKYOL-Zuhal ÇİLOĞLAN/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'a odasında oturdukları sırada silahlı saldırıda bulundu. Savcının ikinci el atışını adliyede görevli çaycının önlediği açıklandı. Olaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da şüpheli savcı için "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Şüpheli savcının, yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay bugün saat 13: 00 sıralarında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'ın odasında yaşandı. İstanbul Anadolu Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Hakim Aslı Kahraman'ı odasında oturdukları sırada 1 el silahla ateş ederek kasık bölgesinden yaraladı.

Hükümlü çaycı ikinci el atışın önüne geçti, hakimenin hayatı tehlikesi belirsiz

Savcının ikinci el atışının ise o sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Yakup Karadağ tarafindan engellendiği açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli savcı hakkında "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verdi. Şüpheli savcı, yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edilecek. Konayı ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Hayati tehlikesi belirsiz..."

"13/01/2026 günü saat 13: 00 sıralarında İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'ı, mağdurun odasinda oturdukları sırada 1 el silah ile ateş ederek yaraladığı, ikinci atışı yapmak istediği sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Yakup Karadağ isimli şahıs tarafindan engellendiği, mağdur Hakimin kasık bölgesinde girişi bulunduğu, hayati tehlikesinin belirsiz olduğu, olayı gerçekleştiren Cumhuriyet Savcısının ise yakalanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildiği arz olunur"