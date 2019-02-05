Adnan Kahveci Ölüm Yıldönümünde Mezarı Başında Anıldı

Kartal Belediyesi ve Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği, eski Gümrük ve Maliye Bakanı Adnan Kahveci'yi ölümünün 26'ncı yılında kabri başında düzenlenen törenle andı.

Kartal Belediyesi ve Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği, eski Gümrük ve Maliye Bakanı Adnan Kahveci'yi ölümünün 26'ncı yılında kabri başında düzenlenen törenle andı.



1993 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu kızı ve eşiyle birlikte hayatını kaybeden eski Gümrük ve Maliye Bakanı Adnan Kahveci, vefatının 26'ncı yılında Yakacık Mezarlığındaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ile birlikte siyasi partilerin ilçe belediye başkan adayları, Adnan Kahveci'nin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan anma programında Adnan Kahveci için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.



"Adnan Kahveci bence Cumhuriyetin özel bir simgesidir"



Adnan Kahveci'yi anma programında konuşan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu ülkede nüfusumuz 82 milyon vatansever var. Bu ülkeye böyle bakarsanız, sorunu çözmüşsünüz demektir. İnsanlar birleşirse bu ülkenin gücü artacaktır. Bu manada Adnan Kahveci gibi devlet adamlarının bizi böyle bir anlarda birleştirir, buluşturur ve aynı cümleleri kurmamıza yardımcı olur. Aynı yürekte, aynı hissiyatta buluşmamıza yardımcı olur. Adnan Kahveci bence cumhuriyetin özel bir simgesidir. Bize de aynen Adnan Kahveci gibi dürüst, çalışkan ve hizmet yapmaya bizi nasip etsin. Her zaman insanları birleştiren dili dilimizden düşürmesin. Ayrıştıran, ötekileştiren, kutuplaştıran hatta insanların maneviyatını, duygularını bu ülkeye bağlılığını ölçebilen dilden bizi uzak tutsun. Bu olduğu zaman gerisini başarırız. Bence bugünün özeti budur. Adnan Kahveci bizi buluşturmuştur. Umut ediyorum siyasetin dili çirkinlikten uzak, birbirimizin inancını, milli duygularını inancını ölçmeye değil de bu ülkenin ihtiyacı olan hizmeti yapma yarışını bize nasip eylesin" dedi.



"Türkiye'de demokrasi yerleşmiş olsaydı, faili meçhul cinayetler aydınlanırdı"



Adnan Kahveci'nin ölüm haberini aldığındaki üzüntüyü dile getiren Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ise "Doğruluğun dürüstlüğün siyasette bedeli var. Eğer demokrasi Türkiye'de yerleşmiş olsaydı, hem faili meçhul cinayetler aydınlanırdı, hem de Adnan Kahveci'nin ölümü aydınlanırdı. Halen vicdanlarda Adnan Kahveci'nin ölümüyle ilgili soru varsa ve onun karşılığı alınamıyorsa, Türkiye'de demokrasinin halen tam olarak yerleşmediğinin ifadesidir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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