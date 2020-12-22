Son dakika haberleri: Adnan Oktar Davasında mütalaaya karşı alınan savunmalar tamamlandı (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri: Adnan Oktar Davasında mütalaaya karşı alınan savunmalar tamamlandı (2)

22.12.2020 17:53
Son dakika haberleri: Adnan Oktar Davasında mütalaaya karşı alınan savunmalar tamamlandı (2), System.String[]

Son dakika gündem haberi: ADNAN Oktar organize suç örgütüne yönelik 76'sı tutuklu 238 sanığın yargılanmasında, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınması tamamlandı.

ADNAN Oktar organize suç örgütüne yönelik 76'sı tutuklu 238 sanığın yargılanmasında, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınması tamamlandı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında görülen duruşmaya tutuklu sanık Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda tutuklu ve tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı.

Sabah başlayan duruşmada Adnan Oktar esas hakkındaki mütalaaya karşı yaklaşık bir buçuk saat savunma yaptı.

"FETÖ İLE HİÇBİR YAKINLIĞIMIZ YOK"Öğle arasının ardından savunma yapan tutuklu sanık Aylin Atmaca, 15 Temmuz darbe girişimine karşı durduklarını, Adnan Oktar'ın hükümeti savunarak darbeye karşı çıktığını iddia etti. Sanık Atmaca, "Darbe başarılı olsaydı Adnan Oktar'ı şehit ederlerdi. Bizim FETÖ ile benzer yapıda olduğumuz iddia ediliyor ama hiçbir yakınlığımız yok. Onlar Oktar'ın kitaplarını yasakladılar. Ben hepsini reddediyorum" ifadelerini kullandı. İsrail, Amerika ve Vatikan'la görüştüklerini de belirten sanık Atmaca, "Aynı Allah'a inanıyoruz, Allah'ın dediği şeyleri Adnan Oktar dediği için yargılanıyorsak bir şey demiyorum zaten" diye konuştu. "ETRAFIMDAKİ KADINLAR OKTAR'LA ZATEN GÖRÜŞMEK İSTİYORDU"Tutuklu sanık Bora Yıldız da suçlamaları kabul etmediğini beyan etti. Yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunduğunu ifade eden sanık Yıldız, kendilerinden şikayetçi olan kadınların baskı altında ifade verdiklerini öne sürdü. Tutuklu sanık Yıldız, şöyle beyanda bulundu: "İddianamede Adnan Oktar'ın eşi olsun diye kadınlara çaba gösterdiğim söyleniyor. Eğer ben bu kadınlarla kendi istekleriyle görüşüyorsam kimseyi tehdit etmiyorsam, taciz etmiyorsam, kendi istekleriyle gidebiliyorsa bu ceza muhakemesine göre ceza olmaz. Bu kahvehane muhabbeti olur. Benim etrafımda birçok kadın var, işim gereğiyle. Bunlar zaten Adnan Oktar'la kendi görüşmek istiyorlar."

"FETÖ BAŞARILI OLSA OKTAR İDAM LİSTESİNİN BAŞLARINDA OLURDU"FETÖ ile iltisaklı olduklarına dair iddialarla ilgili konuşan tutuklu sanık İbrahim Tuncer, bu iddiaları reddetti. Tuncer, "Adnan Bey 2010'larda Fetullah Gülen'e 'CIA'nın kucağında' demiştir. Bu sözleri o dönemde sarf edebilen yoktur. Bizden kimse ABD'ye ya da Türkçe Olimpiyatları'na katılmadı. FETÖ başarılı olsaydı idam listesinin başlarında Adnan Oktar ve biz olacaktık. İşte böyle bir delikanlılıktı" dedi.

"MÜTALAAYA KATILIYORUZ"Mahkeme heyeti müşteki avukatı Andaç Maraşlıoğlu'na söz verdi. Avukat Maraşlıoğlu, "Mütalaaya katılıyoruz" dedi. Sanık avukatları da esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulundu. Duruşma diğer sanık avukatlarının da mütalaaya karşı beyanda bulunması için görülmek üzere yarına ertelendi. MÜTALAADANAdnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik görülen davada 499 sayfalık mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Adnan Oktar'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "Birden fazla kişiyle birlikte ve silahla, cinsel saldırı", "Birden fazla kişiyle birlikte cebir ve tehdit ile çocuğun cinsel istismarı", "Suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak silahla tehdide azmettirme", "Örgüt amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kişisel verilerin kaydedilmesi", "Kişisel verilerin kaydedilmesi", "Kendisini savunmayacak durumda birine karşı silahla cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma", "Cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma", "Örgütün korkutucu gücünden yararlanarak eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi", "Eziyet", "Siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Özel belgede sahtecilik", "Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek", "Nitelikli dolandırıcılık", "Kaçakçılık" suçlarından 150 yıldan 1365 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemişti. Mütalaada örgüt yöneticisi konumunda bulunan Alev Babuna, Ulviye Didem Ürer, Fatma Ceyda Ertüzün, Ayşegül Hüma Babuna, Yeliz Sucu, Sinem Hacer Tezyapar, Aylin Atmaca ve Merve Büyükbayrak'ın da aralarında bulunduğu 13 sanığın "Silahlı örgüt yöneticisi olmak" suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları, ayrıca sanıkların örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen tüm suçlardan cezalandırılmaları talep edilmişti. Sanık Tarkan Yavaş'ın "Birden fazla kişiyle birlikte cinsel saldırı", "Birden fazla kişiyle birlikte cebir ve tehdit ile çocuğun cinsel istismarı", "Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" ve "Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma" suçlarından 239 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.Mütalaada 222 sanığın da "Örgüt üyeliği" veya "Örgüte üye olmamakla birlikte yardım" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

- İstanbul
Son dakika haberleri: Adnan Oktar Davasında mütalaaya karşı alınan savunmalar tamamlandı (2)
Son dakika haberleri: Adnan Oktar Davasında mütalaaya karşı alınan savunmalar tamamlandı (2)
Son dakika haberleri: Adnan Oktar Davasında mütalaaya karşı alınan savunmalar tamamlandı (2)
Son dakika haberleri: Adnan Oktar Davasında mütalaaya karşı alınan savunmalar tamamlandı (2)

Amerika Birleşik Devletleri, Adnan Oktar, Organize, Ceza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Adnan Oktar Davasında mütalaaya karşı alınan savunmalar tamamlandı (2) - Son Dakika


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