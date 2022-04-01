Adnan Oktar'ın avukatları tutuklandı: Örgütü onlar aracılığıyla yönetiyor - Son Dakika
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Adnan Oktar'ın avukatları tutuklandı: Örgütü onlar aracılığıyla yönetiyor

01.04.2022 09:01
Adnan Oktar'ın avukatları tutuklandı: Örgütü onlar aracılığıyla yönetiyor

Adnan Oktar'ın üç gün önce gözaltına alınan 4 avukatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik sorgularının ardından avukatlar Sinem Mollahasanoğlu, Burak Temiz, Arzu Gül ve Ayşe Toprak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avukatlar, Oktar'ın emir ve talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine iletmek, müşteki ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı düşünenlere baskı kurmakla suçlanıyor.

Adnan Oktar'ın üç gün önce gözaltına alınan 4 avukatı Sinem Mollahasanoğlu, Burak Temiz, Arzu Gül ve Ayşe Toprak, hâkimlik sorgularının ardından tutuklandı.

Adnan Oktar'ın avukatları tutuklandı: Örgütü onlar aracılığıyla yönetiyor

Sabah'tan Fatih Ulaş'ın haberine göre; Adnan Oktar ve grubuna yönelik davada istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından serbest bırakılan sanıklar, müştekilerin itirazı üzerine yeniden tutuklanırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı örgütün hukuk yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirmişti.

Adnan Oktar'ın avukatları tutuklandı: Örgütü onlar aracılığıyla yönetiyor

29 Mart'ta yapılan operasyonda gözaltına alınan avukatlar Sinem Mollahasanoğlu, Burak Temiz, Arzu Gül ve Ayşe Toprak'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri dün tamamlandı.

Adnan Oktar'ın avukatları tutuklandı: Örgütü onlar aracılığıyla yönetiyor

İstanbul Adliyesine çıkarılan avukatların ifadeleri, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcılığında alındı.

SAVCILIK TUTUKLANMARINI TALEP ETTİ

Savcılık ifadelerinin ardından dört avukat, "suç örgütü üyeliğinden" tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikteki sorgularının ardından 4 avukatın tutuklanmasına karar verildi. İfade ve sorguları gece geç saatte kadar süren avukatlar, cezaevine gönderildi.

Adnan Oktar'ın avukatları tutuklandı: Örgütü onlar aracılığıyla yönetiyor

Adnan Oktar'ın, avukatları aracılığıyla cezaevinden örgütünü yönettiği öne sürülmüştü. Avukatlar, Oktar'ın emir ve talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine iletmek, müşteki ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı düşünenlere baskı kurmakla suçlanıyor.

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Son Dakika 3. Sayfa Adnan Oktar'ın avukatları tutuklandı: Örgütü onlar aracılığıyla yönetiyor - Son Dakika


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