Son dakika: Adnan Oktar'ın kaçak fosilleri, MTA Müzesi'ne teslim edildi - Son Dakika

Son dakika: Adnan Oktar'ın kaçak fosilleri, MTA Müzesi'ne teslim edildi

22.10.2020 17:19
Son dakika: Adnan Oktar'ın kaçak fosilleri, MTA Müzesi'ne teslim edildi, System.String[]

Son dakika gündem haberi... EDİRNE F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın Ankara'daki 2 lüks villasında ele geçirilen milyonlarca yıllık bitki ve hayvan fosilleri, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi'ne teslim edildi.

EDİRNE F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın Ankara'daki 2 lüks villasında ele geçirilen milyonlarca yıllık bitki ve hayvan fosilleri, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi'ne teslim edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek' suçlarından cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Oktar'a yakınlığıyla bilinen ve suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen şüphelinin, Türkiye'ye kaçak yollarla fosil getirdiği belirlendi. Şüphelinin, milyonlarca yıllık fosilleri Ankara'nın Pursaklar ilçesinde örgüte ait dubleks evde sakladığı ve bunları örgütün maddi varlığını sürdürebilmesi için piyasaya süreceği tespit edildi. Bunun üzerine uzun süren takip sonucunda belirlenen örgüte ait söz konusu lüks evlere operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramada toplam piyasa değeri milyonlarca liranın üzerinde olan yaklaşık 150-200 milyon yıl önceki tarihsel dönemlere ait 879 adet bitki ve hayvan fosilleri ile çeşitli hayvanlara ait kafatası fosilleri ele geçirildi. Operasyon kapsamında 'suç örgütü üyeliği' suçundan cezaevinde tutuklu bulunan H.F.M. ve O.B.Y. ile ikamet sahipleri Y.O. ve H.K. hakkında '5607 ve 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından adli işlem yapıldı.

FOSİLLER MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Ele geçirilen 150-200 milyon yıl önceki tarihsel dönemlere ait bitki ve hayvan fosilleri ile çeşitli hayvanlara ait kafatası fosilleri, emniyetteki incelemelerin ardından MTA Genel Müdürlüğü Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi'ne teslim edildi. Söz konusu fosillerin gerçek olup olmadığı, burada yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

Fatih POYRAZ/ANKARA,


Son dakika: Adnan Oktar'ın kaçak fosilleri, MTA Müzesi'ne teslim edildi
Son dakika: Adnan Oktar'ın kaçak fosilleri, MTA Müzesi'ne teslim edildi
Son dakika: Adnan Oktar'ın kaçak fosilleri, MTA Müzesi'ne teslim edildi
Son dakika: Adnan Oktar'ın kaçak fosilleri, MTA Müzesi'ne teslim edildi

Adnan Oktar, Cuma Dağ, Şehit, Bitki, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Adnan Oktar'ın kaçak fosilleri, MTA Müzesi'ne teslim edildi - Son Dakika


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