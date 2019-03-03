Adnan Oktar Suç Örgütüne Yönelik Soruşturmada
49 dakika önce
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında arandığı belirtilen bir kişi Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.
Adnan Oktar
suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında arandığı belirtilen bir kişi Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde yakalandı. Polis
ekipleri, Bodrum'da durumundan şüphelendikleri ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sisteminde yaptıkları sorgulamada, sahte kimlik taşıdığını belirledikleri kişiyi gözaltına aldı.
Yapılan araştırmada şüphelinin, kamuoyunda "Adnan Hoca
" olarak bilinen Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan A.M.B. olduğu belirlendi.
Bodrum Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine getirilen A.M.B'nin, işlemlerinin ardından İstanbul
'a gönderileceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:32 Kaynak: AA
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