Son Dakika Haberleri: Adnan Oktar Suç Örgütüne Yönelik Soruşturmada

Adnan Oktar Suç Örgütüne Yönelik Soruşturmada

49 dakika önce

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında arandığı belirtilen bir kişi Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.

Adnan Oktar Suç Örgütüne Yönelik Soruşturmada, System.String[]
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında arandığı belirtilen bir kişi Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.

Polis ekipleri, Bodrum'da durumundan şüphelendikleri ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sisteminde yaptıkları sorgulamada, sahte kimlik taşıdığını belirledikleri kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada şüphelinin, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan A.M.B. olduğu belirlendi.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine getirilen A.M.B'nin, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:32 Kaynak: AA

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