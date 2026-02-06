Adnan Yıldırım'ın 'Nar-ı İstanbul' Sergisi - Son Dakika

Adnan Yıldırım'ın 'Nar-ı İstanbul' Sergisi

06.02.2026 11:45
İmam Adnan Yıldırım, İstanbul'da resim sergisiyle sanat ve dinin birleşimini sundu.

Van'da 2011'de yaşanan depremin ardından İstanbul'a gelen imam Adnan Yıldırım, din görevlisi olmasının yanı sıra sürdürdüğü resim çalışmalarını "Nar-ı İstanbul" adıyla açtığı 13. kişisel sergisinde bir araya getirdi.

Sanatı, "hayatın kırdığı insanları teselli eden" bir sığınak olarak tanımlayan Yıldırım, eserlerinde ilahi ve dünyevi aşkı bir arada resmetmeye çalışıyor.

Ümraniye Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergide Yıldırım, İstanbul'u eserlerinde yalnızca bir şehir manzarası olarak değil, bir "hafıza mekanı" olarak ele alıyor.

"'Nar-ı İstanbul', izleyiciyi bakmaya değil, durmaya, düşünmeye ve hatırlamaya davet ediyor"

"Ressam imam" olarak tanınan Yıldırım, sanatın iyileştirici gücünü ve çalışmalarında İslam estetiğiyle kurduğu ilişkiye dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Adnan Yıldırım, serginin ana temasını oluşturan İstanbul'u kadim bir medeniyetin aynası olarak gördüğünü belirterek, "Nar ise bu sergide hem sembol hem yapı hem de düşünme biçimidir. Dışarıdan bakıldığında yekpare görünen ancak içe doğru açıldıkça çoğalan, parçalanan ve derinleşen bir formdur, tıpkı İstanbul gibi. 'Nar-ı İstanbul', izleyiciyi bakmaya değil, durmaya, düşünmeye ve hatırlamaya davet ediyor." dedi.

Sergideki bir cami siluetinin yer aldığı eserinde Farsça olarak "aşk" kelimesini ve keman firügünü bir araya getirdiğine işaret eden Yıldırım, esere dair şunları anlattı:

"Bu çalışma, dini sembollerle dünyevi sanatın buluşmasını temsil ediyor. Eserin zemininde yer alan beyazlık saf bir alanı, yeşil ve toprak tonları ise yaşam döngüsünü hatırlatıyor. Kırmızının içinde gizlenmiş cami silueti, kutsal mekanın kalpte, yani aşkın merkezinde yer aldığını düşündürüyor. Kemanın varlığı ise aşkın ve maneviyatın sadece sözcüklerle değil, titreşimlerle de ifade edildiğini gösteriyor. Bu tablo izleyiciye şu soruyu fısıldıyor: 'Aşkı sadece kalpte mi, camide mi, yoksa kemanın sesinde mi buluruz?'"

"150 eserimin çalınması benim için büyük yıkım oldu"

Adnan Yıldırım, sanat hayatındaki en büyük kırılma noktalarından birini İstanbul'a ilk geldiği yıllarda yaşadığını söyleyerek, uluslararası bir sergi hazırlığı sürecindeyken 150 tablosunun çalındığını belirtti.

Bu sürecin kendisi üzerinde derin etki bıraktığını vurgulayan Yıldırım, yaşadığı travmayı sanatla aşmaya çalıştığını anlattı.

Yıldırım, görev yaptığı Ümraniye İmam-ı Şafii Camisi'nde de birçok sorumluluk projesi hayata geçirdiklerinden bahsederek, caminin atıl alanlarının dönüştürülmesiyle 2 bin 500 metrekarelik bir gençlik ve kültür merkezi oluşturduklarını, buranın her yaştan vatandaşa açık olduğunu bildirdi.

İmamlık mesleği ile ressamlığın birbiriyle çeliştiği yönündeki algıya katılmadığını dile getiren Yıldırım, "Allah güzeldir, güzel olanı sever. İslam'ın asla sanatla kavgası olamaz. Ayasofya'daki hat yazılarını çıkardığınızda geriye ne kalır? Bizim gayemiz, güzeli aramak ve o güzelliği insanlara sunmaktır." görüşlerini paylaştı.

"Nar-ı İstanbul" sergisi, Ümraniye Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde 9.00 ve 16.30 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.