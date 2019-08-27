Son Dakika Haberleri: ADOG üyeleri Gürleyik'de
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ADOG üyeleri Gürleyik'de

48 dakika önce

Anadolu Doğa Grubu (ADOG) üyeleri; Gürleyik'e gelerek doğanın korunması için seslerini duyurmaya çalıştılar.

ADOG üyeleri Gürleyik'de, System.String[]

Anadolu Doğa Grubu (ADOG) üyeleri; Gürleyik'e gelerek doğanın korunması için seslerini duyurmaya çalıştılar.


ADOG Başkanı Salim Erdal, Gürleyik'de yaptığı konuşmasında, "Şu anda burada, içinde bulunduğumuz bölge Gürleyik Kaklık Tepesi mevkii olup, birinci derecede doğal ve arkeolojik SİT alanıdır. Şu çevrenizde doğa ve arkeolojik tarih adına gördüğünüz ne varsa, korunması gerekli anlamına gelmektedir. Bulunduğumuz bölgede 332 çeşit bitki türü vardır. Bunun 32 si Türkiye'ye özgü, 5 tanesi ise dünyada eşi benzeri yoktur. Yine Türkiye de bulunan 532 çeşit kuş türünden, 235' i yine bu bölgede bulunuyor. Şimdi sizler burada belki de farkına varmadan bu bitkilerden birkaçını ezdiniz, kopardınız. Kurduğunuz çadırlarla canlıların soluk borularını tıkadınız. Kuşları ürküterek onları başka yerlere göçe zorladınız. Yakılan mangal ve kamp ateşleri ile, attığınız plastik v.s organik ve inorganik atıkları ile, bu eşsiz doğanın yerine tekrar konulması yüzyıllar olabilecek dengesini bozdunuz. Netice olarak Gürleyik'de doğanın korunması için, doğayı hep birlikte korumamız gerekir. Bizlerin varoluşunun temelide, doğadaki zenginliğe bağlıdır" dedi. - ESKİŞEHİR

Türkiye, Kaklık, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:31 Kaynak: İHA
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