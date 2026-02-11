ADSO, İtalyan Şef Bonato ile Konser Verecek - Son Dakika
Kültür Sanat

ADSO, İtalyan Şef Bonato ile Konser Verecek

ADSO, İtalyan Şef Bonato ile Konser Verecek
11.02.2026 11:12
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, 20 Şubat'ta Bonato yönetiminde konser verecek.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), DenizBank Konserleri kapsamında İtalyan şef Alessandro Bonato yönetiminde sahne alacak.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, 20 Şubat Cuma saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak konserde orkestrayı, İtalyan şef Bonato yönetecek.

Uluslararası kariyeriyle öne çıkan keman sanatçısı Hande Küden'in solist olarak sahnede yer alacağı konserin ilk bölümünde, Henryk Wieniawski'nin 2. Keman Konçertosu seslendirilecek.

Romantik dönemin virtüöz geleneğinin simge yapıtlarından olan bu konçertonun ardından geçilecek ikinci bölümde ise Antonin Dvorak'ın 8. Senfonisi dinleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Antalya, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat ADSO, İtalyan Şef Bonato ile Konser Verecek - Son Dakika

