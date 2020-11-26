ADÜ Biyofizik Ana Bilim Dalı'nın 3. projesi de TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı - Son Dakika

ADÜ Biyofizik Ana Bilim Dalı'nın 3. projesi de TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı
26.11.2020 10:10
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı'ndaki YÖK 100/2000 Nörofizyoloji programında doktora öğrencisi olan Simge Ünay'ın yürütücü olduğu proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı'ndaki YÖK 100/2000 Nörofizyoloji programında doktora öğrencisi olan Simge Ünay'ın yürütücü olduğu proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.
Doktora tez danışmanı Prof. Dr. Mehmet Dinçer Bilgin'in, danışman olarak katkı sağladığı 'Sisplatin ile İndüklenmiş İn Vitro Periferik Nöropatide Kuersetin ve Düşük Seviyeli Lazer Tedavisinin Etkilerinin İncelenmesi' isimli TÜBİTAK-1002 projesi 45 bin lira bütçe ile desteklenecek. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Proje ekibini tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi. - AYDIN
Son Dakika Takımı ligde son sıraya düşünce Acun, yöneticileri görevden alıp takımı revize edecek Eşi tarafından diri diri yakılan Güllü Yılmaz'ın kızının ifadesi ortaya çıktı: Annem bir anda alev topuna döndü Star TV'nin bir kadının bıçaklandığı sahneyi "En güzel an" etiketiyle paylaşması sosyal medyayı ayağa kaldırdı Ermeni siyasetçi Sharmazanov: Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek Maradona'nın ön otopsi raporu açıklandı! Uyurken akut akciğer ödeminden hayatını kaybetmiş 96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim Koronavirüs vakaları arttı, Bakan Koca korkutan verileri açıkladı! İşte il il yoğun bakım doluluk oranları Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti