ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi 2019-2020 Akademik Kurulu çevrimiçi olarak gerçekleşti - Son Dakika

ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi 2019-2020 Akademik Kurulu çevrimiçi olarak gerçekleşti

21.11.2020 14:34
ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi 2019-2020 Akademik Kurulu çevrimiçi olarak gerçekleşti, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi 2019-2020 Akademik Yılı, Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi 2019-2020 Akademik Yılı, Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. ADÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sunucu altyapısı, ADÜZEM yazılım ekibi tarafından hazırlanan uygulama portalı ve BigBlueButton yazılımı ile düzenlenen ve 164 akademik personel, ADÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Cumali Öksüz'ün katıldığı toplantı Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Kubilay Metin'in sunumuyla gerçekleştirildi.

Fakültenin geçtiğimiz eğitim öğretim yılında gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Kubilay Metin, pandemi koşullarına rağmen Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarının araştırma, proje ve yayın konusundaki başarılarına değindi. Geçtiğimiz dönemde Sosyal Bilimler alanında çok sayıda kitap çalışmasına imza atıldığını vurgulayan Prof. Dr. Kubilay Metin, Fen bilimlerinin de başta TÜBİTAK olmak üzere artan sayıdaki projelerine işaret ederek fakülteye katkı sunan tüm öğretim elemanlarına teşekkür etti.

Uzaktan Eğitim sürecinde ADÜ'nün başarılarının herkes tarafından takdir edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Kubilay Metin, söz konusu altyapının oluşturulması noktasında emeği geçen herkese, başta ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir olmak üzere fakülte adına teşekkürlerini iletti.

Fakültenin teknik ve bilimsel konulardaki gelişmelerin ele alındığı toplantıda söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Fen-Edebiyat Fakültesi'nin ülkemizde olduğu gibi ADÜ'de de lokomotif görevi gördüğüne değindiği konuşmasında fakülte öğretim elemanlarının çalışma ve başarılarını takdirle izlediğini söyledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz ise ADÜZEM bünyesinde sürdürülen uzaktan eğitim süreci ilgili gelişmeleri aktardığı konuşmasında, ADÜ'nün tümünde olduğu gibi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde de bu sürecin başarıyla devam ettiğini belirterek, fakülte nezdinde sorumluluk üstlenen akademik ve idari personele teşekkür etti.

Soru-cevap bölümüyle devam eden toplantıda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Cumali Öksüz ile Dekan V. Prof. Dr. Kubilay Metin öğretim elemanlarından gelen soru ve talepleri cevaplayarak, önümüzdeki süreçte fakülteden beklentilerini iletti.

Toplantı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Kubilay Metin'in, Uzaktan eğitim sürecinde gerçekleştirdikleri çalışmalar ile ADÜ'yü gururlandıran Toros Katılmış başta olmak üzere Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na teşekkürlerini iletilmesi ile sona erdi. - AYDIN

ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi 2019-2020 Akademik Kurulu çevrimiçi olarak gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Rektör, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi 2019-2020 Akademik Kurulu çevrimiçi olarak gerçekleşti - Son Dakika


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