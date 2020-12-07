ADÜ'lü öğretim üyeleri dünyanın en iyi bilim insanları listesinde yer aldı - Son Dakika

ADÜ'lü öğretim üyeleri dünyanın en iyi bilim insanları listesinde yer aldı

07.12.2020 14:14
ADÜ'lü öğretim üyeleri dünyanın en iyi bilim insanları listesinde yer aldı, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölüm Başkanı ve Adnan Menderes Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Ethem Aktürk, Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atila Yüksel ve Ziraat Fakültesi Dr.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölüm Başkanı ve Adnan Menderes Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Ethem Aktürk, Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atila Yüksel ve Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Akpınar, dünyanın önde gelen üniversitelerinden Stanford Üniversitesi'nce (Amerika Birleşik Devletleri) hazırlanan dünyanın en iyi bilim insanlarının yer aldığı listeye girdi.

"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine Türkiye'den girmeye hak kazanan 857 akademisyen arasında ADÜ'den yer alan Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ethem Aktürk, Prof. Dr. Atila Yüksel, Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Akpınar, dünyanın en iyi bilim insanları listesinde yer alarak, kendileri ve ADÜ adına büyük bir gurur yaşadıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Ethem Aktürk, 2019 verilerine dayanarak Yoğun Madde Fiziği alanında yapmış olduğu yüksek etki değerine sahip uluslararası yayınlar ve bu yayınlarına yapılan atıflar dolayısıyla dünyanın en iyi bilim insanları listesine dahil oldu. Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Akpınar ise Forestry & Architecture alanında yüzde 2'lik dilime giren 24 bin 91 araştırmacı arasında 245'inci oldu

Stanford Üniversitesi'nden Dr. John PA Ioannidis ve ekibi tarafından yayımlanan çalışmada, standart atıf göstergeleri temelinde dünyanın en iyi 159.684 bilim insanını kapsayan (ilk yüzde 2) bir veri tabanına göre atıf göstergeleri, atıf sayıları, h-indeks değerleri, ortak yazarlıkları ve etki faktörlerine bağlı olarak tablolar oluşturuldu. Belirtilen bu göstergeler kullanılarak yazarlar bilim insanlarını 22 bilimsel alan ve 176 alt alanda kategorize etti.

ADÜ'den yapılan açıklamada, "PLOS Biology dergisinde yayımlanan "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators" başlıklı makaleye göre, dünyanın en iyi bilim insanları sıralamasında yer alan Öğretim Üyelerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz" denildi. - AYDIN

ADÜ'lü öğretim üyeleri dünyanın en iyi bilim insanları listesinde yer aldı
ADÜ'lü öğretim üyeleri dünyanın en iyi bilim insanları listesinde yer aldı
ADÜ'lü öğretim üyeleri dünyanın en iyi bilim insanları listesinde yer aldı

Adnan Menderes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyesi, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ADÜ'lü öğretim üyeleri dünyanın en iyi bilim insanları listesinde yer aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fransız ekibi Nice'in Aykut Kocaman'la ilgilendiği iddia edildi Sahildeki istilaya belediyeden müdahale! Ekipler, 10 ton dev denizanası topladı Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Milli Elektrikli Tren Seti'nin seri üretimine 2021'de başlıyor Afyon'un 200 nüfuslu köyünden 5 ayda 1 milyon dolarlık kamış ihracatı yapılıyor Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu Netflix'ten İngiliz Kraliyet ailesine "The Crown" resti! Kurgu olduğunu belirtmeyecek
Yavaş'tan protestoda bulunan AK Parti grubuna tepki: Masaya çık tepin istersen Yavaş'tan protestoda bulunan AK Parti grubuna tepki: Masaya çık tepin istersen         
14:06
Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi         
13:39
G.Saray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş G.Saray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş         
13:29
Eski nişanlısını öldürüp yol kenarına atmıştı! Eski nişanlısını öldürüp yol kenarına atmıştı! "Aldatıldım" diyerek kendini savundu         
12:59
Kısıtlamada futbol maçı yapan 27 kişinin polisten kaçmaya çalıştığı anlar kamerada Kısıtlamada futbol maçı yapan 27 kişinin polisten kaçmaya çalıştığı anlar kamerada         
12:07
Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı         
11:46
Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı         
11:10
Trafik sigortasında Trafik sigortasında "tavan fiyat" 2021'de de devam edecek         
11:09
Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Belediye'den açıklama gecikmedi Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Belediye'den açıklama gecikmedi         
10:27
Nüfusu 23 ilden fazla olan İnegöl'ün koronavirüs haritası kızardı! İlçe esnafı: Reis'i dinlemedik Nüfusu 23 ilden fazla olan İnegöl'ün koronavirüs haritası kızardı! İlçe esnafı: Reis'i dinlemedik         
10:14
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı, nasıl bitti? Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı, nasıl bitti?         
17:45
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne! Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne!         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 14:28:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ADÜ'lü öğretim üyeleri dünyanın en iyi bilim insanları listesinde yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei