ADÜ Öğretim Üyesi Yalçın'ın projesine TÜBİTAK'tan destek - Son Dakika

ADÜ Öğretim Üyesi Yalçın'ın projesine TÜBİTAK'tan destek

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gizem Dönmez Yalçın'ın yürütücüsü olduğu ve Doç. Dr. Abdullah Yalçın'ın yer aldığı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

ADÜ Öğretim Üyesi Yalçın'ın projesine TÜBİTAK'tan destek, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gizem Dönmez Yalçın'ın yürütücüsü olduğu ve Doç. Dr. Abdullah Yalçın'ın yer aldığı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

'Glia Hücrelerinde, Endoplazmik Retikulum Stresi Durumunda, Sırt4'ün Calreticulin ile Etkileşiminin Araştırılması' isimli proje 45 bin lira bütçe ile destekleniyor. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyemizi ve ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Abdullah Yalçın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 16:19

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ADÜ Öğretim Üyesi Yalçın'ın projesine TÜBİTAK'tan destek - Son Dakika
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