ADÜ öğretim üyesinin projesine TÜBİTAK'tan destek - Son Dakika

ADÜ öğretim üyesinin projesine TÜBİTAK'tan destek
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Yalçın'ın yürütücüsü olduğu ve Araştırma Görevlisi Umut Kerem Kolaç'ın da yer aldığı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Yalçın'ın yürütücüsü olduğu ve Araştırma Görevlisi Umut Kerem Kolaç'ın da yer aldığı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.
'Mitokondri Fizyon İnhibitörlerinin Hiperglisemik Şartlar Altındaki Plasenta Trofoblast Hücrelerinin Mitokondri Fonksiyonuna ve İnsülin Sinyallemesine Etkileri' isimli proje 45 bin TL bütçe ile destekleniyor.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyemizi ve ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA
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