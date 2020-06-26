ADÜ öğretim üyesinin projesine TÜBİTAK'tan destek - Son Dakika

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Yalçın'ın yürütücüsü olduğu ve Araştırma Görevlisi Umut Kerem Kolaç'ın da yer aldığı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.



'Mitokondri Fizyon İnhibitörlerinin Hiperglisemik Şartlar Altındaki Plasenta Trofoblast Hücrelerinin Mitokondri Fonksiyonuna ve İnsülin Sinyallemesine Etkileri' isimli proje 45 bin TL bütçe ile destekleniyor.



ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyemizi ve ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - AYDIN