Son Dakika Haberleri: ADÜ Sümer Kampüs'te yabancı konuklarını ağırladı
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ADÜ Sümer Kampüs'te yabancı konuklarını ağırladı

7 saat önce

Nazilli Halk Eğitim Merkezinin Cast4innovation adlı Erasmus+ Projesi'nin üçüncü toplantısı çerçevesinde İskoçya, Yunanistan, İrlanda ve İtalya'dan gelen proje ortakları, Nazilli Sümer Kampüsü'nü ziyaret etti.

ADÜ Sümer Kampüs'te yabancı konuklarını ağırladı, System.String[]

Nazilli Halk Eğitim Merkezinin Cast4innovation adlı Erasmus+ Projesi'nin üçüncü toplantısı çerçevesinde İskoçya, Yunanistan, İrlanda ve İtalya'dan gelen proje ortakları, Nazilli Sümer Kampüsü'nü ziyaret etti.


Proje ortağı yabancı konuklar Sümer Kampüs Koordinatörü Doç. Dr.Tuncay Ercan Sepetcioğlu, Sümer Kampüs idari amiri Tolga Noyın ve Müzehher Günyol tarafından karşılanarak Gıdı-Gıdı treni ile gezdirildi. Müze ziyaretinin ardından Yönetmen Aydın Özbey'in özel olarak Sümerbank için hazırlamış olduğu 'Sanayinin Musikisi' adlı belgeselin İngilizce versiyonunun gösterimi sunuldu.


Ülkemizin tanıtımına yönelik Cast4innovation adlı Erasmus Projesi'nin ortaklarını ADÜ'de ağırlamaktan onur duyduklarını ifade eden Sümer Kampüs Koordinatörü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu, moodle adlı online eğitim platformunda Avrupa'daki diğer yetişkin eğitimi veren kurumlar ve öğretmenlerin kullanımına da açılması planlanan projede emeği geçenleri tebrik etti.


2020'de sonuçlanması planlanan Cast4innovation adlı Erasmus Projesi kapsamında, farklı ülkeler ve bölgelerden gelen kişilerin ve göçmenlerin eğitiminde kullanılacak bir öğretim programı oluşturulmasına yönelik çalışmalar da yürütülüyor. - AYDIN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:53 Kaynak: İHA
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