Son Dakika Haberleri: Aeü'de "E-Kampüs Projesi" Faaliyete Geçti

Aeü'de "E-Kampüs Projesi" Faaliyete Geçti

1 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitenin "E-Kampüs Projesi"nin faaliyete geçtiğini bildirdi.

Aeü'de
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitenin "E-Kampüs Projesi"nin faaliyete geçtiğini bildirdi.

Karakaya, yazılı açıklamasında, veri ve kişisel güvenliğin arttırılması amacıyla yazılım bilişim cihazları ve kamera sistemlerinin üniversite bilgi işlem yapısına entegre edildiğini belirtti.

Üniversitenin sunucu altyapısına 23 terabayt disk alanı bulunan 3 sunucu eklendiğini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"E-Kampüs Projesi ile üniversitede veri ve kişisel güvenliği en üst seviyeye çıkardık. Proje kapsamında kurum ağacı ve kimlik yönetimi sistemini uygulayarak, üniversite personeli ve öğrencilere ait bilgilerin korunması artırıldı. Bilgisayarlara, mail ve diğer uygulamalara girişte otomatik kullanıcı adı ve şifreyi sistem kendi oluşturuyor. Kurulan sistem ile üniversitemiz birimlerinde görev yapan akademik ve idari personel ile öğrenciler, tüm bilişim cihazları, sunucular, bilgisayarlar, yazıcılar, tarayıcılar, kurum ağacı ve kimlik yönetim sistemine dahil edilmiş oldu. Kimlik doğrulama işlemini bu yapı üzerinden gerçekleştiriyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:52 Kaynak: AA

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Güncel
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