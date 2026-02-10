AFAD ve Barış Kurulu Gazze İçin Görüştü - Son Dakika
AFAD ve Barış Kurulu Gazze İçin Görüştü

10.02.2026 02:49
AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ve heyetini kabul ederek, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetleri ve enkaz kaldırma konularını görüştü. Görüşmede, insani yardım yetersizlikleri ve engellerin aşılması için işbirliği yapılması gerektiği vurgulandı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre Ali Hamza Pehlivan ile Nikolay Mladenov ve beraberindeki heyet arasında, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetleri başta olmak üzere enkazın kaldırılması gibi konular görüşüldü. Karşılıklı bilgi paylaşımının yapıldığı buluşmada sahada yaşanan zorlukların aşılması ve insani yardım faaliyetlerinin önüne İsrail tarafından engel konulmaması için Barış Kurulu tarafından gerekli girişimlerde bulunulması, enkazların kaldırılması, konteynerler için alan oluşturulması ve kurulumlarına öncelik verilmesi, sahra hastaneleri kurulması konuları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AFAD Başkanı Pehlivan, Gazze halkına destek amacıyla Türkiye tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen insani yardım çalışmalarının kesintisiz şekilde devam etmesi için AFAD'ın koordinasyonunda ilgili kurum, kuruluş ve STK'larla birlikte büyük bir gayret ortaya konulduğunu ifade etti.

Görüşmeye, Birleşmiş Milletler Gazze Yüksek Temsilcisi Özel Asistanı Noura El Ouahab, İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Büyükelçi Korkan Karakoç, Ortadoğu Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Demirer, Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu, Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karaçay, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Maruf Yaman, Uluslararası İnsani Yardım Dairesi Başkanı Seyfettin Karabulut da katıldı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
