Son Dakika Haberleri: Afad, Bu Kez Hasta Dağ Keçisi İçin Seferber Oldu

Afad, Bu Kez Hasta Dağ Keçisi İçin Seferber Oldu

1 saat önce

AFAD, bu kez hasta dağ keçisi için seferber oldu Tunceli'de her geçen yıl popülasyonu arttığı tahmin edilen ve koruma altında bulunan dağ keçilerinden biri hastalanıp kayalıklarda mahsur kalınca devreye botla AFAD ekipleri girdi AFAD'ın botuyla Munzur çayını geçen Doğa Koruma ve Milli...

AFAD, bu kez hasta dağ keçisi için seferber oldu
Tunceli'de her geçen yıl popülasyonu arttığı tahmin edilen ve koruma altında bulunan dağ keçilerinden biri hastalanıp kayalıklarda mahsur kalınca devreye botla AFAD ekipleri girdi
AFAD'ın botuyla Munzur çayını geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne bağlı ekipler, hasta keçiye olay yerinde müdahalesini yaparak kısa sürede toparlanmasını sağladı

TUNCELİ - Tunceli'de her geçen yıl popülasyonu arttığı tahmin edilen ve koruma altında bulunan dağ keçilerinden biri hastalanıp kayalıklarda mahsur kalınca devreye botla AFAD ekipleri girdi. Ekiplerin botla götürdüğü veteriner, hasta keçinin tedavisini olduğu yerde yaparak doğal ortamına dönmesini sağladı.
Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda gözlem yaptı. Ekiplerin yaptıkları gözlemde Munzur Çayı'nın karşısında kayalık alanda hasta olduğu için hareket edemeyen bir dağ keçisini fark etti. Karşıya geçemeyen ekipler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden destek istedi. Olay yerine giden AFAD ekibi, botla Doğa Koruma'ya bağlı ekipleri, Munzur Çayı'nın karşı kıyısına geçirdi. İki kurumun ekipleri yaptıkları çalışmayla hasta keçiyi yakaladı. Veteriner tarafından hasta keçiye doğal ortamında müdahale edilip bırakıldı.
Doğal ortamına bırakılan hasta keçinin bir süre uzaktan ekipler tarafından takip edileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:52 Kaynak: İHA

Munzur, AFAD, Güncel
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