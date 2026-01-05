AFAD'dan 'farkıMda mısın?' Projesi Tamamlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca hayata geçirilen "farkıMda mısın? Projesi" tamamlandı.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Başkanlık olarak "afetlere hazır Türkiye" hedefi doğrultusunda, afet farkındalığını artırmak, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranış şekillerini toplumun tüm kesimlerine yaymak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği içerisinde çalışmaya, projeler geliştirmeye devam edildiğini belirtti.

Bu kapsamda gerçekleştirilen "farkıMda mısın? Projesi" ile Ankara'ya gelen gazilerin, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile bir araya geldiği aktarıldığı açıklamada, Afyonkarahisar Kent ve İnsan Derneği tarafından yürütülen projeyle engelli bireyler ve refakatçileri başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinin doğal ve beşeri afetlere karşı bilinçlendirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Projeye dahil grupların, Afyonkarahisar'da Afet Farkındalık Eğitimini aldıktan sonra Ankara AFAD Deprem Simülasyon Merkezi'nde son eğitimlerini tamamladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projede öngörülen 40 grubun 39'unun eğitimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. 40 kahraman gazimizden oluşan 40. grup ise Ankara'da AFAD Deprem Simülasyon Merkezindeki son eğitimlerini, başarılı bir şekilde tamamladı. Projede emeği geçen Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar AFAD İl Müdürlüğü, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ile Kent ve İnsan Derneğine teşekkürlerimizi sunuyor, kahraman gazilerimiz başta olmak üzere eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm katılımcıları tebrik ediyoruz."