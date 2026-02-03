AFAD'dan İşitme Engellilere Eğitim - Son Dakika
AFAD'dan İşitme Engellilere Eğitim

AFAD\'dan İşitme Engellilere Eğitim
03.02.2026 12:59
Afyonkarahisar'da AFAD, işitme engellilere etkin iletişim için işaret dili eğitimi başlattı.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından işitme engelli vatandaşlarla afet öncesi, sırası ve sonrasında daha etkin iletişim kurabilmek amacıyla önemli bir eğitime başlandı.

Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği içerisinde düzenlenen Türk İşaret Dili Temel Seviyesi Eğitimi, AFAD İl Müdürlüğü personeline yönelik olarak açıldı. 6 hafta sürecek ve haftada 5 gün, günde 4 saat olarak planlanan eğitim programına 31 personel başvurdu. Bugün gerçekleştirilen ilk ders ile eğitim resmi olarak başladı.

Eğitim sayesinde AFAD personeli temel iletişim ifadeleri, afet ve acil durumlara özgü işaretler ile günlük hayatta kullanılan işaretleri öğrenerek yaşanabilecek afetlerde işitme engelli bireylerin ihtiyaçlarını daha hızlı ve doğru anlayabilecek. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

