Malatya beşik gibi! 5.2'lik depremin ardından 4.8 ile sallandılar

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 03.18'de merkez üssü Akçadağ ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

OLUMSUZLUK MEYDANA GELMEDİ

Malatya'da yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen 4.8'lik deprem, bölgede kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

GEÇEN HAFTA DA ART ARDA SALLANDI

Geçtiğimiz günlerde de Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem çevre illerde de hissedilirken, ardından da 4.7 büyüklüğünde bir artçı deprem gerçekleşmişti.